Vali’yi örnek alacak devlet adamları olsun

Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk’ün yazdığı VALİ BEY” kitabını duygulanarak okuduğunu söyleyen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, kitabı imzalatmak için SÖZCÜ Ankara Bürosu’na geldi. Arınç “Kitaptakilerin hepsi doğrudur. Ümit ediyorum, valinin özelliklerinden örnek alacak devlet adamları, idareciler olacaktır” dedi.

Yavuz ALATAN

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TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Ankara temsilcimiz Saygı Öztürk'ün “Hem ağladım, hem yazdım: VALİ BEY” kitabını duygulanarak okuduğunu söyledi. Kitabı imzalatmak için SÖZCÜ Ankara Bürosu'na gelen Arınç, rahmetli Vali Refik Arslan Öztürk'ün özelliklerini, Manisa Valiliği döneminde öğrendiğini belirtti ve şunları söyledi: “Kitaptakilerin hepsi doğrudur. Ümit ediyorum, valinin özelliklerinden örnek alacak devlet adamları, idareciler olacaktır” dedi.