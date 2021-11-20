Van’da aniden bastıran kar, sürücülere zor anlar yaşattı

Van'ın Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşattı. Aniden bastıran kar ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler, yolda ilerlemekte zorlanırken, bazı sürücüler araçlarına zincir takmak zorunda kaldı.

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Van’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri yolda kar temizleme çalışması yaparken, yolda kalan bazı sürücüler zincir takarak ilerledi. Sürücüler, kış mevsiminin bu yıl erken geldiğini ve kar çilesinin başladığını söyledi.

“ÖNLEMLER TAVİZSİZ UYGULANACAK”

İlçede incelemelerde bulunan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, her yıl çığ tehlikesi nedeniyle günlerce kapalı tutulan Van-Bahçesaray karayolunun bu yıl tehlike oluşturduğu dönemde de kapatılacağını söyledi.

Vali Bilmez, “Karayolları Bölge Müdürlüğünün analizlerinde tehlike olması halinde yollar ulaşıma kapatılacak. Bazen tamamen bazen de günün belirli saatlerinde yol ulaşıma kapatılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğünden talep gelmesi halinde Çatak ve Bahçesaray ilçe kaymakamlıkları tarafından fiili olarak tamamıyla kapatılacak. Her yıl alınan önlemler bu yıl daha tavizsiz bir şekilde uygulanacak” dedi.

BİTLİS DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının akşam saatlerinde yerini kara bırakmasıyla kent beyaza büründü.

Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı. Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise bugün karla karışık yağmur yağışı, yarından itibaren ise havanın parçalı bulutlu olacağı bildirildi. DHA-İHA

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