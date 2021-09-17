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Van’da yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Van'da sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden sağanak, sokak ve caddelerde su birikintisine neden oldu.

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Van’da yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Van’da akşam saatlerinde 20 dakika süren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonucu bazı rögarlar tıkanınca caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, esnaflar ise iş yerinin önündeki su birikintilerini tahliye etmeye çalıştı. Yağmura trafikte yakalanan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı. DHA

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Erzurum Karayolları Genel Müdürlüğü Van