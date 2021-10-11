Varda Köprüsü’nde özçekim faciası: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi simgelerinden Varda Köprüsü'nde fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düştüğü iddia edilen iki kişiden Hatice Nur K. öldü, Mazlum S. ise yaralandı.

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Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesindeki tarihi Varda Köprüsü’nün yakınında meydana geldi. İlçeye gezmek için gelen Hatice Nur K. ve Mazlum S., iddiaya göre tarihi Varda Köprüsü ile fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı.

Fotoğraf çekilirken dengelerini kaybettikleri öne sürülen Hatice Nur K. ve Mazlum S., yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, vinç yardımıyla düşen ikilinin yanına ulaşmayı başardı.

Zorlu bir çalışmanın ardından vinçle düştükleri yerden çıkartılan ikiliden Hatice Nur K.’nın öldüğü belirlendi. Yaralı olarak kurtarılan Mazlum S. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hatice Nur K.’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. DHA