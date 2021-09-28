Veli Ağbaba’nın acı günü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın annesi Elif Ağbaba hayatını kaybetti.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın annesi Elif Ağbaba (87) yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi altındaydı. Elif Ağbaba, bu sabah saatlerinde hastanede vefat etti.

Acı haberi CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat sosyal medya hesabından duyurdu.

Karabat mesajında “Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba’nın kıymetli annesi Elif Ağbaba'yı kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, annesi Elif Ağbaba'yı kaybeden, Veli Ağbaba'yı telefonla aradı.

Elif Ağbaba’nın cenazesi yarın saat 11.00’de şehir mezarlığında defnedilecek.