Veresiye içki vermeyen kasiyere silah çekti

İstanbul Kağıthane’de bir tekel bayisine girerek içki almak isteyen şehir magandaları, veresiyeyi kabul etmeyen kasiyeri tabanca doğrultarak tehdit etti. Dehşet anları kameralara yansırken, çalışanın kafasına ürün de fırlatan magandalar polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Kağıthane’nin Şirintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hüseyin G.'nin (37) çalıştığı tekel bayisine gelen iki kişi kasiyere doğru yaklaşarak sohbet etmeye başladı. Şüpheli iki şahıs kasiyer Hüseyin G.'den veresiye olarak içki almak istedi. Kasiyer Hüseyin G. ise kabul etmeyince şüpheli şahıslarla kasiyer arasında tartışma çıktı.

Kasiyerle tartışan şüphelilerden bir tanesi, tezgahtaki ürünü eline alıp kasiyerin kafasına fırlattı. Yanında getirdiği tabancayı çıkartarak tehdit edip hakaretler de savuran şahsı, arkadaşı sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra tabancayı beline takan şahıs marketten çıktı. Yaşanan olay üzerine olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda şahısların emniyette çok sayıda kayıtları bulunan Talha Y. ve Serkan Ö. olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Serkan Ö. ve Talha Y., Sanayi Mahallesi'nde olayda kullandıkları silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.