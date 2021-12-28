Virajı alamadı istinat duvarına ok gibi çarptı
Bursa'da içinde 5 kişinin olduğu araç, virajı alamayarak beton istinat duvarına çarptı. O anları güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.
Bursa’nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde virajı alamayan araç beton istinat duvarına çarptı. Kazada biri kadın 5 kişi yaralandı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde saat 22.50 sıralarında meydana geldi. Orhangazi istikametinden gelmekte olan aracın sürücüsü H.A. (38), aşırı sürat sonucu virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan beton istinat duvarına çarptı.
Kazada, sürücü H.A., yolcular S.C. (24), Z.E. (24), G.K. (24) ve Z.A.(20), yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince Orhangazi ve İznik Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.