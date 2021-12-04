Viyadükte yakıtı biten otomobile tanker çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Samsun'da, sürücüsünün yakıtı bittiği için viyadükte sağa çektiği otomobile tanker çarptı. Kazada, otomobilin arka tarafına reflektör koymak için bagaja yönelen Irak uyruklu Sadrulddin F.M. hayatını kaybetti, gelini ve 2 torunu da yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkiinde meydana geldi. M.S.F.A., kullandığı otomobili yakıtı bittiği için viyadükte park etti. M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak, akaryakıt istasyonuna gitti.

Bafra yönüne giden İ.Y. yönetimindeki mazot dolu tanker ise otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomobilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Iraklı Sadrulddin F.M., tankerin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. (11) ve S.M.S.S. (5) de yaralandı.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sadrulddin F.M.’nin cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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