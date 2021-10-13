Vurdumduymazlığın bu kadarı! Tüm yolcular otobüsten indi, polis müdahale etti

Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüse binen corona virüsü hastası bir kadın, sürücünün uyarısına rağmen araçtan inmeyince, perona gelen polis tarafından araçtan indirildi.

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Kocaeli ile İstanbul arasında sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 200 nolu belediye otobüsünün Kartaldaki peronunda, araca binen ve ismi öğrenilemeyen bir kadının ulaşım kartını okutmasının ardından HES kodunda corona hastası olduğu uyarısı çıktı.

ŞOFÖR UYARDI AMA…

Şoförün uyarısına rağmen kadının araçtan inmemesi üzerine, sürücü durumu açıklayarak araçtaki diğer yolcuları indirdi ve polise haber verdi. Perona gelen polis ekipleri, önce kadının ulaşım kartını tekrar okutmasını istedi.

Otobüsteki cihazın yeniden uyarı vermesi üzerine kontrolde bulunan ekipler, kadının son 3 gündür corona virüsü hastası olduğunu belirledi.

Otobüsten indirilen kadın hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Peronda bekleyen yolcular ise başka bir otobüsle Kocaeli’ye getirilirken, corona virüsü hastasının bindiği araç dezenfekte edildi. DHA

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