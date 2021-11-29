Yakın akrabaya tecavüz ve cinsel istismar suçlaması

Mersin'de 19 yaşındaki Buse T, savcılığa yaptığı şikayette dayısının oğlu 25 yaşındaki Vedat B' nin defalarca cinsel istismarına uğradığını ve kendisine zorla tecavüz ettiğini iddia etti.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de yaklaşık bir yıl önce savcılığa şikâyet dilekçesi ile başvuran 19 yaşındaki Buse T, dayısın oğlu Vedat B.nin kendisine cinsel istismarda bulunup tecavüz ettiğini iddia etti. Savcılık delil yetersizliğinden takipsizlik verdi. Yaşadığı olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve hayatının karardığını öne süren Buse T, karara itiraz edince yeniden soruşturma açıldı.

Edinilen bilgiye göre cinsel istismar ve tecavüz iddiası yaklaşık bir yıl önce merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. Ailesi ile birlikte yaşayan Buse T, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde dayısının oğlu Vedat B'nin evine ziyaret amaçlı gittiği sırada kendisini zorla öperek cinsel istismarda bulunup tecavüz ettiğini, çıplak görüntü ve fotoğraflarını çekerek ailesine göndermekle tehdit ederek şantaj yaptığını ileri sürdü.

Vedat B.'nin kendisini korkutup tehdit ederek defalarca cinsel istismarda bulunduğunu öne süren genç kız, kendisine cinsel içerikli mesajlar da attığını bu nedenle de huzurunun kaçtığını ifade ederek şikayetçi oldu.

“DOĞRULUK VE CESARET OYUNU OYNADIK”

Şikayet üzerine iddialarla ilgili ifadesi alınan Vedat B, kendisine zorla cinsel istismarda bulunmadığını, tecavüz ve tehdit etmediğini belirtti. Buse ile telefon üzerinden oyun oynadıklarını belirten Vedat B, “Oyun oynarken bana çıplak özel bölgelerinin video görüntüsünü gönderiyordu.

Ancak, bunlarda cinsel amaçlı değil. Anlık gelişen olaylardır. Oynadığımız oyunun adı ‘Doğruluk ve cesaret' oyunudur. Benimle tartıştığı için kendisine bir tokat atmıştım, intikam amaçlı bu iddialarda bulunmuştur” dedi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Genç kız Buse T'nin şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Dokunulmazlık ve Genel Ahlaka Karşı Suçlar Soruşturma Barosu'nca işlem yapıldı. Yapılan hazırlık soruşturmasında, müştekinin iddialarını doğrulayan tanık beyanının bulunmadığı, dosyaya sunduğu mesajlaşmalarının cinsel saldırı amaçlı olmadığı, doğruluk cesarettik oyunu maksadında konuştukları, kendisinin de şüpheliye mesajlar atarak karşılık verdiğinin altı çizildi. Savcılık kararda şu görüşlere yer verdi:

“Olay günü dış dünyaya yansıyan bağırma, karşı koyma vb bir davranışın tespit edilemediği, kaldı ki tecavüze uğradığını iddia eden müştekinin olay sonrasında şüpheliyle görüşmeye devam ederek mesajlaşması birlikte değerlendirildiğinde bu davranışlarının cinsel istismar iddiasıyla uyuşmadığı gibi hayatın olağan akışına aykırı olduğu.

Cinsel ilişkinin ve şantaj suçlarının gerçekleştiğine dair şüphelinin savunmasının aksine ve müştekinin soyut iddiası dışında somut bir delil bulunmamıştır. Şüpheli Vedat B, hakkında üzerine atılı cinsel istismar ve şantaj suçlarından dolayı kamu açmayı gerektirir yeterli şüphe oluşturacak nitelikte delil elde edilememesi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına”

KARARA İTİRAZ ETTİ

Genç kız Buse T, gelişme üzerine Avukatı Hamit Mert Avcı aracılığı ile savcılığın verdiği ‘Kovuşturmaya yer olmadığı' kararına itiraz etti. Avukat Avcı, 8 sayfadan oluşan itiraz dilekçesinde, “Hiçbir araştırma yapılmadan, soruşturmaya etkili olacak delil toplanmadan, tanıklar dinlenmeden karar verilmiştir. Dolayısıyla mağdurun ifadesinde belirttiği olaylara ilişkin kapsamlı bir araştırma yapılması gerekirken, soruşturma sırasında savcılık tarafından hiçbir delil toplanmamasına rağmen, delil yetersizliğinin gerekçe gösterilmesi tamamen hukuka aykırıdır.

Mağdurun değil, şüphelinin beyanlarının esas alınması hayatın olağan akışına aykırıdır. Mağdur genç kızın sunmuş olduğu mesaj içerikleri dahi cinsel istismara uğradığını ispatlar niteliktedir. Bu nedenle takipsizlik kararının kaldırılması, yeterli inceleme yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Buse T'nin karara itirazı üzerine savcılık yeniden inceleme ve soruşturma başlattı.

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