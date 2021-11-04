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Yaralı sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı

Bursa'da Murat Y. (45), yürürken dengesini kaybedip, yere düştü. Murat Y.nin köpeği, sahibi ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadı.

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Yaralı sahibini bir an olsun yalnız bırakmadı

İnegöl’de Murat Y., Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybedip, düştü.

Başını kaldırıma çarpan Murat Y., yaralandı. Murat Y., ihbar gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AMBULANSA KOYULANA KADAR YANINDAN AYRILMADI

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada Murat Y.nin köpeğinin, sahibi  ambulansa koyulana kadar yanından ayrılmadığı görüldü. DHA

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