Yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk araç kullandı, kaza yaptı

Erzincan'da, yaşları 12 ile 16 arasında değişen 4 çocuk, ailelerinden habersiz aldıkları otomobille kaza yapıp, hafif yaralandı.

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Kaza, öğle saatlerinde Kavakyolu Paşa Mahallesi 103 Sokak’ta meydana geldi. Çocuklardan biri, ailesinden habersiz olarak aldığı 24 AAF 054 plakalı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktı.

Bir süre çocuğun kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçtaki 4 çocuk, hafif yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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