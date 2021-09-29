Yaşlı adam tarafından fotoğraflanan dolandırıcı yakayı ele verdi

Bursa'da 2 yıl önce müteahhit tarafından 60 bin lira dolandırılan yaşlı adam, "Paranı geri vereceğiz" denilerek 3 bin lira daha dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan adamın bu anları kayıt altına alarak savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından, şüpheli Rıfat G.(37) yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Bursa’da yaşayan 65 yaşındaki Dursun Sezer, 2 yıl önce inşaat için bir müteahhit ile anlaştı. Ancak müteahhit inşaatı yarıda bırakıp kaçtı. Bunun üzerine avukatı vasıtasıyla mahkemeye başvuran Dursun Sezer’in 65 bin lira alacağı çıktı. Yarıda kalan evin inşaatını yine kendi cebinden çıkan parayla tamamlayarak oturmaya başladı.

65 BİN TL İÇİN 3 BİN TL DOSYA MASRAFI

İki yıl sonra telefonla Sezer’i arayan Rıfat G., 65 bin lirasını bankaya yatırdıklarını ve parayı çekebilmek için 3 bin liralık bir dosya masrafı ödemesi gerektiğini söyledi. Sezer, Rıfat G. ile bankanın önünde buluştu.

Sezer ile bankaya girerek 3 bin lira çektirdikten sonra, başka bir bankadan hesabına 3 bin lirayı transfer yaptı. Sezer’e bankanın karşısında bulunan bir çay ocağında çay içmek bahanesiyle oturtan şüpheli Rıfat G., daha sonra bankaya gitme bahanesiyle uzaklaşmaya başladı.

‘HIRSIZ VAR’ DİYE BAĞIRDI

Durumdan şüphelenen Sezer, Rıfat G.’yi cep telefonu ile videoya çekmeye başladı.

Sezer’in görüntü aldığını fark eden şüpheli Rıfat G., cep telefonunu da alıp kaçmaya çalıştı. Sezer, “Hırsız var” diyerek yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu telefonu yere fırlatan şüpheliler, araca binerek kaçmayı başardı. Durumu polis ekiplerine bildiren Sezer, şikâyetçi olmak için savcılığın yolunu tuttu.

Ardından harekete geçen polis ekipleri, Rıfat G.’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Rıfat G. adliyeye sevk edildi.