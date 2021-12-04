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Yaşlı adam yangında can verdi, engelli kızı dumandan etkilendi 

İzmit'te, 85 yaşındaki Hüsnü Kocaoğlu'nun zihinsel engelli kızıyla beraber yaşadığı evde yangın çıktı. Engelli kızı dumandan etkilenirken, alevlerin arasında kalan Kocaoğlu yaşamını yitirdi.

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Yaşlı adam yangında can verdi, engelli kızı dumandan etkilendi 

İzmit’in Arpalık İhsaniye Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde, saat 05.00 sıralarında, yangın çıktı. Hüsnü Kocaoğlu’nun zihinsel engelli kızıyla yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu sırada ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli kadın, dumandan etkilendiği belirlenerek, itfaiye ekibince dışarı çıkarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında Hüsnü Kocaoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından ev içinde ve çevresinde inceleme yapıldı. Hüsnü Kocaoğlu’nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor. DHA

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