Yayladan sahillere… Susuz kalmasın!

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, SÖZCÜ HaftaSonu’na Mersin’deki altyapı yatırımlarını anlattı. Korkmaz, “Bir yanı deniz bir yanı dağ olan Mersin’de hem yaylalık alanlara hem de sahil kesimine kadar, Mersin’in merkezinden en uç noktasında yaşayan tüm hemşehrilerimizin bulunduğu yerlerde yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Mehmet SERBES

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İçme suyunun azlığı ya da çokluğuna göre insanların su kullanma alışkanlıklarının ve yaşam kalitelerinin belirlendiğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz şöyle konuştu:

– Bu yıl kış aylarında yağışların az olması Toros Dağları'nda diğer yıllara nazaran kar yağışının yetersiz ve yüzeylerin karla kaplı olduğu gün sayısının az olmasına bağlı olarak yer altı ve yer üstü su kaynaklarında azalma oldu. Ekiplerimiz, mevcut içme suyu kaynaklarımızın etkin kullanabilmesi amacıyla sürekli sahada görevlerini yapıyorlar. Başta, içme sularının, tarımsal sulama amacı için kullanılmasının önüne geçmek için gayret ediyoruz.

– 2022 yılının yaz aylarına kadar yağışların iyi olması durumundan mevcut içme suyu kaynaklarımızın tekrar eski canlılığına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bunun tersi durumda ise sorun yaşamamak için gerekli içme suyu sondaj çalışmalarını başlatacağız.

– Gözne, Ayvagediği, Kepirli, Soğucak-Bekiralanı gibi yoğun nüfus barındıran yaylalık alanlarda içme suyu sorununu çözdük. Çamlıyayla'da içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. Çözüme yakınız.

– Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Kanalizasyon, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesi'yle 1.etapta 36 km şebeke hattı, 6 terfi merkezi, 29.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi planlandı. Derin Deniz Deşarjı karada 554 metre, denizde ise 2.100 metre olacak.

– Atakent – Atayurt – Arkum Kanalizasyon, Ortak Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Proje çalışmaları yakında tamamlanıyor. Her iki proje tamamlandığında 300 binden fazla kişiye hitap edecek.

– Tömük Projesi, Proje Türkiye'deki Mültecilere Yönelik Yardım Programı (FRIT) kapsamında Belediye Hizmetleri-2 kapsamında finanse edilecektir. İlbank ve AFD (Fransız Kalkınma Ajansı) ile birlikte yürütülen projeyi 2 yılda bitireceğiz.

– Suyun bir damlasının boşa gitmemesi için MESKİ olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

İşte, ilçe ilçe yatırımlar

ANAMUR'da; Çukurabanoz Mahallesi'nde bulunan yaylalarımızda 4.000 metre hat döşendi. Kuraklık nedeniyle arazözler kiralandı ve çeşitli bölgelerde temiz ve sağlıklı içme suyu temini sağlandı. Akpınar yaylasında açılan yeni sondaj ile

AYDINCIK'da; kuraklık nedeni ile kırsal alanda kaynak yetersizliği olan Yenikaş Mahallesi Hasancık Mevkii ve Eskiyörük Mahallesi Murtçukuru Mevkii, Pembecik Mahallesi Akkuyu ve Yenikaş Mahallesi Örendüzü mevkilerinde sondaj çalışmaları için yatırım programlarına alınmıştır.

BOZYAZI'da; Ardıçlıtaş Mahallesi için gerekli sondaj çalışmalarına başlanmıştır.

GÜLNAR'da; Arıkuyusu Gömbece Mevkii terfi binası ve terfi hattı projesi onaylandı, 2021 yılı yatırıma alındı.

MEZİTLİ'de; Fındıkpınarı Mahallesi'nde yazlık nüfusa su rezervi yetersiz gelmesi nedeniyle, mevcut kaynaklar ve şebeke rehabilite edilerek scada sistemine entegrasyonu ile sorunun gi­derilmesi planlanmakta. Akarca, Kuzucubelen, Doğançay, Cemilli mahallelerindeki yetersizlik, Ayıpınarı ilk etap projesi giderilecek.

SİLİFKE'de; Balandız, Çamlıca, Akdere Yokuşbaşı Mevkii, İmamuşağı Nergizli Mevkii, Uşakpınarı, Senir mahallelerinde içme suyu sondaj işlemleri ve kaynak arama çalışmaları devam ediyor.

TARSUS'ta; Sağlıklı ve Taşobası mahalleleri için Güze­loluk Mevkii yeraltı suları etüd ve sondaj çalışmaları yaparak ilave su temini sağlanması çalışması, Çamlıyayla Papaz terfiler­deki teknolojik ömrünü tamamlamış pompa ve ekipmanların revizyonu ile ilave 50 m3/saat su temini çalışması sürüyor.

TOROSLAR'da; Yavca ve Kavaklıpınar mahallerin­deki sıkıntının Arslanköy Mahallesi Camuzpınarı kaynağından yapılacak su temini ilavesi ile çözülmesi planlanıyor. Doruklu Mahallesi'ne ise sondajla takviye sağlanacak.

YENİŞEHİR İLÇESİ'nde; Çavak, Emirler, Koca­hamzalı, İnsu mahallelerine Karaçoban kaynağı ve Hamzabeyli şelale (Karapınar) kaynağından gelen su, yazlık nüfus ihtiyacını karşılayamadığından Hamzabeyli şelale terfi ve konulacak ara terfi ilavesi ile su temini planlanmaktadır.