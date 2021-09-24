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Yaylalar beyaza büründü

Havaların soğumasıyla Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalara kar yağdı.

Yayınlanma: 08:03 - 24 Eylül 2021 Güncellenme:
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Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.
DHA

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