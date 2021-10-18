Haberler - Günün İçinden

Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Yayınlanma: 20:25 - 18 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yelkenli teknede 26 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri, gecenin ilk saatlerinde Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alması üzerine bölgeye bot sevk etti.

Bölgeye sevke dilen Sahil Güvenlik Botu yelkenli tekne içerisindeki 26 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı İlginizi Çekebilir Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı Datça'da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı İlginizi Çekebilir Datça'da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı
bodrum Göç İdaresi Muğla salı Yunanistan