Yengesine bağ makası ile saldıran kayınbirader tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yengesi Naciye D.'yi (32) sokak ortasında darbedip bağ makası ile 5 yerinden yaralayan Ali D. (31), tutuklandı.

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Serik’in Akçaalan Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda yürürken kayınbiraderi Ali D. tarafından önü kesilerek darbedildi.

Ali D. ardından, üzerindeki bağ makasını Naciye D.’nin vücuduna 5 kez sapladı. Naciye D. çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ali D. ise olaydan 15 dakika sonra polis tarafından babasının evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Ali D. polisteki ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu, yengesiyle arasında daha önce de tartışma yaşandığını anlattı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Naciye D. ise tedavisinin ardından taburcu oldu. DHA

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