Yengesine ‘Benim olacaksın’ dedi, arbedede 7. kattan aşağı düştü

Adana'da yengesine "Benim olacaksın, yoksa ölürsün" dediği öne sürülen Aziz Pala, yaşanan arbedede sonrası yedinci kattaki evin penceresinden düşerek öldü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, saat 10.00 sıralarında, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen 33 yaşındaki Aziz Pala, ağabeyi Ahmet Pala’nın evinde kalmaya başladı.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen Aziz Pala, iddiaya göre, sabah yengesi Emine Pala’nın yanına giderek “Benim olacaksın, yoksa ölürsün” dedi. Bunun üzerine mutfaktan eline bıçak alan Emine Pala ile kayınbiraderi arasında arbede başladı.

Kadının durumu haber vermesi üzerine eşi Ahmet Pala da eve geldi. Bu sırada devam eden arbedede Aziz Pala, yedinci kattaki evin penceresinden düştü.

Ahmet Pala kardeşinin cesedinin başında ağlarken, boynunda çizikler olan Emine Pala da Cinayet Büro polisleri tarafından gözaltına alındı.