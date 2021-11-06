Yol kenarında baygın halde bulunan kişi, hastanede öldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yol kenarında baygın olarak bulunan trans birey O.Ç. (42), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, bu sabah saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Akse Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında hareketsiz olarak yatan bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri trans birey O.Ç.’yi özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ç., hayatını kaybetti.

O.Ç.’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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