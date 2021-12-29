Yol ortasında tüfekli saldırı

Kayseri'de, yolda yürüdüğü sırada otomobilden pompalı tüfekle ateş açılan Hacı Duran Gültekin (27), ağır yaralandı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Duran Gültekin yolda yürüdüğü sırada, yanından otomobille geçen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekle saldırısına uğradı.

Saldırganlar tüfekle 5 el ateş açarak, olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Gültekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Gültekin’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İHA



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