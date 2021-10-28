Yola dökülen yağ nedeniyle ölümden döndü

Tokat’ta yola yağ dökülen yağ nedeniyle kontrolden çıkan otomobil devrilirken, sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Sürücü kazaya neden olan kişinin bulunmasın istedi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Sivas karayolu Kızıleniş mevkiinde meydana geldi. Mustafa Delioğlan (67) idaresindeki 05 FE 969 plakalı otomobil, yola yağ dökülmesi sonucu kaydı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil istinat duvarına çarparak ters döndü.

Sürücü hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan kurtuldu. Yolda başka kazaların yaşanmaması için jandarma ve trafik ekipleri önlem aldı. Karayolları ekipleri yola mıcır döktü. Bir tankerden yola yağ sızdığını tahmin eden ekipler kazaya neden olan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

Yola dökülen yağ nedeni ile kaza yaparak ölümden döndüğünü ifade eden Mustafa Delioğlan, “Kaza yapan sürücüye yardım etmek için yavaşladığım da ben kaz yaptım. Ölümden döndüm, yola yağ döken araç sürücüsünün bulunmasını istiyorum. Çamlıbel tarafında bir kaza daha olmuş. Beni emniyet kemeri kurtardı. Emniyet kemeri olmasa işimiz kötüydü” diye konuştu. (İHA)