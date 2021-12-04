Yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı… Kaza anı kamerada

Küçükçekmece'de kamyonet, aniden önüne çıkan yolcu minibüsüne yandan çarptı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

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Kaza saat 11.10 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesi 20 Temmuz Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ercan isimli kamyonetin sürücüsü 20 Temmuz Caddesi’nde yokuş aşağı seyir halindeyken yan yoldan aniden caddeye çıkan Davut Bayer idaresindeki 34 M 3801 plakalı minibüse çarptı.

Çarpışma sonrası kamyonet refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıkarken sol ön kısmından hasar alan ve içinde bir yolcunun bulunduğu minibüs bir süre yokuş aşağı kaydıktan sonra durabildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Ercan, aracında sıkışarak yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kamyonetin içinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken minibüs sürücüsü Davut Bayer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Minibüs ve kamyonetin kazası bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)

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