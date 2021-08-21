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Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçan sürücü aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kamyonet sürücüsü, yolda yatan sokak köpeğine çarptıktan sonra kaçtı. Köpeğin kalça kemikleri kırılırken, sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yolda yatan köpeği kamyonetle ezip kaçan sürücü aranıyor

Olay, Tarsus’a bağlı Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 12201 Sokak’ta yol ortasında yatan sokak köpeğine çarparak, kaçtı.

İhbarla gelen ekipler, köpeği alıp, tedavi için barınağa götürdü. Köpeğin kalça kemiklerinin kırıldığı belirlendi.

Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri ise sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA

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