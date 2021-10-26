Haberler - Günün İçinden

Yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediler! Meşaleler yakıp, çiftetelli oynadılar 

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolu kapatıp asker eğlencesi yapan 8 otomobil sürücüsüne toplam 4 bin lira cezai işlem uygulandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yolu kapatıp asker eğlencesi düzenlediler! Meşaleler yakıp, çiftetelli oynadılar 

Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarında bir grup genç, askere gidecek arkadaşları için araçlarıyla yolu kapattı.

Meşaleler yakıp, çiftetelli oynayan grubun kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Gruba çevredekiler tepki gösterirken bazı caddelerde ulaşım durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolu ulaşıma açarken, trafik güvenliğini tehlikeye sokan 8 aracın sürücüsüne 500’er TL cezai işlem uygulandı. DHA

Asker eğlencesi için tüneli kapattılar İlginizi Çekebilir Asker eğlencesi için tüneli kapattılar
asker Ataşehir Atatürk Bursa Cuma İnegöl otomobil Polis trafik