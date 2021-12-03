Yolu kısaltmak için dere üzerine yaptığı köprü, canından etti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan 62 yaşındaki İsmail Kuru'nun, dere yatağında cansız bedeni bulundu. Kuru'nun, ağıla gidip geldiği yolu 4 kilometre kısaltmak için dere üzerine yaptığı, 2 metre uzunluğundaki ahşap köprüden dengesini kaybederek, suya düşmesi sonucu boğulduğu sanılıyor.

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Bayramiç’in Evciler köyünde, evli ve 1 çocuk babası İsmail Kuru, Çayçatı mevkiinde hayvanlarını koyduğu ağıla gidip gelmek için 5 kilometrelik yolu kullanmak yerine derenin üzerine, yaklaşık 20 yıl önce, ahşap köprü yaparak mesafeyi 1 kilometreye düşürdü. Yıllardır bu köprü üzerinden geçerek ağıla gidip gelen Kuru, dün sabah yine küçükbaşlarının yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı.

Eve dönmeyen İsmail Kuru’yu merak eden eşi Gülsen Kuru, yakınlarıyla birlikte dere yatağına gitti. Kuru’nun dere kenarında motosikletini gören yakınları, çevrede aramaya başladı.

Bu sırada köprüye 50 metre uzaklıkta, dere kenarında kavak ağacı kesimi yapan işçi Ramazan Uymaz, suda set oluşturan ağaçlara takılan Kurunun cansız bedenini buldu.

İsmail Kurunun cansız bedeni, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine götürüldü.

Kuru’nun, köprünün üzerinde geçerken dengesini kaybedip, suya düşerek boğulduğu sanılıyor. Jandarmanın soruşturması ise sürüyor. DHA

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