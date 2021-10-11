Yozgat’ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara’da yakalandı

Yozgat'ta husumetli olduğu İ.İ. tarafından göğsünden bıçaklanan Yılmaz Kırdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli İ.İ ile kaçmasına yardım ettiği belirlenen İ.Ö., polisin takibi sonucu Ankara'da yakalandı.

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Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Sarraflar Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yılmaz Kırdemir ile İ.İ. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. İ.İ. çıkan kavgada Kırdemir’i göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Kırdemir’e ilk müdahaleyi yaparak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Göğsünden ağır yaralanan Yılmaz Kırdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, İ.İ.’nin kaçmasına yardımcı olan İ.Ö. ile Ankara’ya gittiği belirledi. İ.İ. ve İ.Ö., Ankara’da saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yozgat’a getirilen 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA