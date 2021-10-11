Haberler - Günün İçinden

Yozgat’ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara’da yakalandı

Yozgat'ta husumetli olduğu İ.İ. tarafından göğsünden bıçaklanan Yılmaz Kırdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli İ.İ ile kaçmasına yardım ettiği belirlenen İ.Ö., polisin takibi sonucu Ankara'da yakalandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yozgat’ta husumetlisini bıçaklayan cinayet şüphelisi Ankara’da yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde kent merkezindeki Sarraflar Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Yılmaz Kırdemir ile İ.İ. cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. İ.İ. çıkan kavgada Kırdemir’i göğsünden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz Kırdemir’e ilk müdahaleyi yaparak Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Göğsünden ağır yaralanan Yılmaz Kırdemir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, İ.İ.’nin kaçmasına yardımcı olan İ.Ö. ile Ankara’ya gittiği belirledi. İ.İ. ve İ.Ö., Ankara’da saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yozgat’a getirilen 2 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

Denizli'de FETÖ ve DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı İlginizi Çekebilir Denizli'de FETÖ ve DHKP-C operasyonu: 6 gözaltı
Ankara Cinayet Denizli DHKP-C FETÖ gözaltı Polis Sağlık Yozgat