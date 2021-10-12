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Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Yozgat'ta, kavşakta otomobille çarpıştıktan sonra takla atan otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

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Yozgat’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 20.00 sıralarında E-88 karayolu Alaca kavşağında meydana geldi. Sorgun ilçesinden şehir merkezi yönüne giden Osman Ç. yönetimindeki 66 AAG 457 plakalı otomobil kavşakta Ş.T. idaresindeki 07 FYT 84 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak takla attı.

İçerisinde 7 kişinin bulunduğu 66 AAG 457 plakalı otomobilde Hatice Solakay olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı. DHA

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