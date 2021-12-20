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Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Jandarma ekipleri,  İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan  Ö.Ç., işlemleri için İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA

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