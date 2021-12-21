Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.,tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.’yi yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.Ç., İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA