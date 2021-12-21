Haberler - Günün İçinden

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.,tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.’yi yakaladı.

Gözaltına alınan Ö.Ç., İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. DHA

MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir MSB: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster