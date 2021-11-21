Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı. Aynı yerde yakalanan FETÖ şüphelisi eski hakim ise tutuklandı.

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Alınan bilgilere göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ESKİ HAKİM TUTUKLANDI

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan, daha önce hakimlikten ihraç edildiği öğrenilen B.Ö.'nün, jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandığı bildirildi. (İHA)

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