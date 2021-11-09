Yunanistan’ın ittiği 55 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında da 31 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kuzey Ege Denizi’nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine dün harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 24 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilen göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.
AYVALIK AÇIKLARINDA 31 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen, 2 ayrı can salı içerisindeki toplam 31 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. DHA