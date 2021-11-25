Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği 27 göçmen kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik ekiplerinin iki can salına bindirdiği 27 göçmeni Bodrum açıklarındaki Kara Ada yakınlarına iteklediği belirtildi. Göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtararak Bodrum’a getirdi.
Yunanistan'a ait sahil güvenlik ekiplerinin gece yarısı iki can salına bindirdiği 27 göçmeni Muğla'nın Bodrum ilçesine 3 mil uzaklıktaki Kara Ada açıklarına iteklediği ortaya çıktı.
Bölgedeki balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri açık denize sürüklenen can sallarındaki göçmenleri kurtararak Bodrum Limanı’na getirdi.
Aralarında 10 Haiti, 3 Senegal, 2 Burkina Faso, 2 Uganda, 2 Benin, 2 Mali, 2 Gana, 2 Sierra Leone, 1 Güney Afrika ve 1 Gine uyruklu göçmen ifadeleri alındıktan sonra Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göç İdaresi'ne teslim edildi.