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Yunanlıların ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yunanlıların ölüme terk ettiği düzensiz göçmenler kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen yere gitti.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 5 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (İHA)

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