Yurda, traktör römorkunda 7 tabanca sokmak istediler

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan 7 tabanca ve tabancalara ait 8 şarjör ele geçirildi.

Can ÇAPAR

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Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarat çalışması neticesinde, Suriye’den yasa dışı yollarla temin edilen tabancaların ilçeye bağlı Hacıpaşa Mahallesi’nde bulunan askeri yasak bölge içerisinden traktörün römorkuna gizlenmiş vaziyette taşınacağı bilgisi alındı.

7 TABANCA VE TABANCALARA AİT 8 ŞARJÖR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon sonucunda şüpheliler ile birlikte uyuşturucu madde arama köpeği Ferman ve bomba/mühimmat arama köpeği Süngü ile yapılan traktör ve römork aramasında, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 4 adet 7.65 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında tabanca, 1 adet 9 mm. çapında tabanca olmak üzere toplam 7 adet tabanca ile tabancalara ait 8 adet şarjör ele geçirildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve H.B. hakkında adli işlem başlatıldı.