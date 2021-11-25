Zam öncesi bidonlarla yakıt stoğu kamerada

Dün gece yarısı akaryakıta gelen zamlar öncesinde akaryakıt istasyonları önünde kuyruk oluşturmuş, bazı istasyonların kota uyguladığı ortaya çıkmıştı. İstanbul'da bir araç sürücüsünün ise zamsız yakıt almak için gittiği istasyonda bidonlarla yakıt aldığı görüntülere yansıdı.

Sozcu.com.tr

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Kurdaki yükselişin etkisiyle dün benzin, motorin ve LPG’ye yapılan fahiş zamların, fiyatlara yansıtılması öncesinde akaryakıt istasyonlarına hücum eden araç sürücüleri, ülkenin dört bir yanında kuyruk görüntülerinin oluşmasına neden olmuştu.

İstanbul Esenyurt’ta ise, bir aracın zam öncesi istasyonda akaryakıt stokladığı görüntülere yansıdı. Aracın bagajında bidonlarla istasyona gelen sürücünün, yakıt aldığı görüldü.

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