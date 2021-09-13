Zihinsel engelli Alpay’a polislerden doğum günü sürprizi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli gencin evine giden polisler doğum günü sürprizi yaptı. Polisler 25 yaşındaki Alpay Öztürk ile pasta kesti, Öztürk’ü motosiklete bindirip gezdirdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Alpay Öztürk için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki görevli polisler bugün sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Öztürk'ün evine ellerinde doğum günü pastası ile giden polisleri gören Öztürk ve ailesi şaşkınlık yaşadı. Türk sanat müziği sanatçısı annesi Asiye Palu ile birlikte büyük mutluluk yaşayan Alpay Öztürk doğum günü pastasını polislerle birlikte kesti. Anne Palu ise kanun ile mini konser vererek oğluna ve polislere müzikler çaldı.

“OĞLUM POLİSLERİ ÇOK SEVİYOR”

Ardından motosikletli polislerin arkasına binen Alpay Öztürk’ü polisler Turgutreis Mahallesi içerisinde gezdirdi. Anne Palu, “Oğlum polisleri çok seviyor, her bayramda onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyar. Bugünde polis ağabeyleri doğum gününde oğluma hoş bir sürpriz yapmışlar. Hep birlikte pasta kesip eğlendik, Allah polisimize devletimize güç kuvvet versin, çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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