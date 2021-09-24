Ziynet Sertel’in adı, doğup büyüdüğü Bornova Çamdibi’ndeki parka verildi

İzmirli gazeteci Ziynet Sertel’in adı Bornova’daki parkta ölümsüzleşti. Eşi, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, duygu yüklü konuşmasında gözyaşlarına boğuldu. SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar da açılış töreninde konuşma yaptı.

Gökmen ULU

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Geçen Mayıs ayında yaşamını yitiren İzmirli gazeteci Ziynet Sertel'in adı, doğup büyüdüğü Bornova Çamdibi'ndeki parka verildi. Bornova Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan kararın ardından Çınar Mahallesi 5006 Sokak üzerinde yer alan parka “Gazeteci Ziynet Sertel Parkı” ismi verildi.

SEVENLERİ SERTEL AİLESİNİ YALNIZ BIRAKMADI

Açılış törenine Ziynet Sertel'in eşi Atila Sertel, çocukları Özmen Serdar ve Özgür Mustafa ile torunları Atilla Atlas, Özgen Demir ve Özgün Deniz'in yanısıra, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Sevda Erdan Kılıç, Mahir Polat, Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko, Bedri Serter, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve çok sayıda partili ile Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duayen gazeteci, SÖZCÜ Yazarı Uğur Dündar da aile dostu olan Sertel ailesini yalnız bırakmadı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel törende buruk bir mutluluk yaşadı. 41 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin acısının tazeliğini koruduğu gözlenen Sertel, konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu yüklü konuşması sık sık alkışlar ile kesilen Sertel, “Bugün çok gururluyum. Burası bir kitap park olacak. Kitap özellikle içinde bulunduğumuz dönemde bizim yol gösterenimizdir. Çocuklarımızın eğitimi çok önemlidir. Güzel ve çağdaş bir ülke için onların iyi yetişmesi gerekiyor. Biz bu park ile bu hedefe katkı koyacağız” dedi. Sertel, Bornova Belediye Başkanı ile meclis üyelerine, oybirliği ile aldıkları bu karardan dolayı teşekkür etti.

“ZİYNET SERTEL GERİDE MANGAL YÜREKLİ EŞ BIRAKTI”

Atila Sertel'in kendisinin ailesi birlikte İzmir'e yerleşmesinde büyük etken olduğunu ifade eden Uğur Dündar, “Ben kendisini Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'in ruhunu yaşatan Kuvai Milliyeci, cumhuriyet sevdalısı, yurtsever, anti emperyalist, gözüpek bir yurttaş olarak tanıdım. İyi ki Hasan Tahsinlerin, Atila Sertellerin kentine yerleşmişim. Ziynet Sertel'i de hastalığının ilk günlerinde bir yurt dışı programında tanıdım. Hayatımda öldüklerine inanmadığım ya da kabullenemediğim sayılı insanlar vardır. Bunlardan biri de Ziynet Sertel'dir. Geride çok iyi bir aile ve mangal yürekli bir eş bıraktı. İyi ki onları tanımışım” dedi.

“KALEMİ SAĞLAM BİR GAZETECİYDİ”

Bornova Belediye Başkanı, “Kalemi sağlam bir gazeteciydi” diye nitelendirdiği Ziynet Sertel'in adını sonsuza kadar yaşatacaklarını belirterek, “O tarafsızlığından hiç zaman ödün vermediği meslek anlayışı ile her zaman örnek olmaya devam edecek. Kendisini hiç bir zaman unutmayacağız. Her zaman saygı ve özlemle anacağız. Aydınlık içinde uyusun” diye konuştu.