Haberler - Günün İçinden

Zonguldak’ta bandolu madenciler günü

Zonguldak'ta maden çalışanları, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Zonguldak’ta bandolu madenciler günü

Zonguldak’ta maden çalışanları, ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ nedeniyle yürüyüş düzenledi.

Madenci Anıtı önünde başlayan yürüyüşe maden işçileri, maden mühendisleri ve öğrenciler katıldı.

Bando eşliğinde yürüyen grup ‘Emeğin başkenti şanlı Zonguldak’, ‘Madenci feneri sönmeyecek’ sloganları atarak valilik önüne kadar yürüdü.


Program, valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla sona erdi.
DHA

'Madencinin günü olmaz' İlginizi Çekebilir 'Madencinin günü olmaz'

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster