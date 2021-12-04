Zonguldak’ta bandolu madenciler günü
Zonguldak'ta maden çalışanları, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi.
Zonguldak’ta maden çalışanları, ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ nedeniyle yürüyüş düzenledi.
Madenci Anıtı önünde başlayan yürüyüşe maden işçileri, maden mühendisleri ve öğrenciler katıldı.
Bando eşliğinde yürüyen grup ‘Emeğin başkenti şanlı Zonguldak’, ‘Madenci feneri sönmeyecek’ sloganları atarak valilik önüne kadar yürüdü.
Program, valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla sona erdi.
DHA