Zor durumdaki çiftçiyi bir de sahte gübre ile vuracaklardı

Özellikle akaryakıt, gübre ve ilaç fiyatlarının artması ile ürün ekemeyecek duruma gelen çiftçiyi bir de kaçakçılar vuracaktı. Denizli’de Jandarma KOM ekipleri içine deniz kumu, siyah boya ve organik olmayan başka maddelerle hazırlanmış 27 ton sahte gübre ele geçirdi.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen yıl kuraklığın vurduğu bu yıl da artan girdi maliyetleri yüzünden zor günler geçiren çiftçiyi bu kez sahte gübre ile kandırmak istediler. Son dönemde hızla artan gübre fiyatlarını fırsat olarak kullanmak isteyen iki şüpheli sahte gübrelerle yakalandı.

27 TON 250 KİLO

Denizli'de Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ekipleri piyasaya sahte gübre sürmeyi planlayan iki şüpheliyi tespit etti. Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerle birlikte 27 ton 250 kilo sahte gübre ele geçirildi.

PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Çuvallara konularak piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen gübrelerin, piyasada bulunan yasal gübreler gibi ambalajlandıkları görüldü. Çuvalların içinde yapılan incelemede deniz kumu, siyah kuru boya ve diğer organik olmayan bileşenlere rastlandı. Şüphelilerin düşük fiyatla sahte gübreleri piyasaya sürmeye hazırlandıkları ve üreticileri tuzaklarına düşürmeye çalıştıkları belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.