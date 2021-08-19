HONOR MagicBook X 15 Türkiye’de

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Okul sezonu yaklaşırken hafifliği ve inceliği sayesinde öğrencilerin her yere kolayca taşıyabileceği, 30 dakikalık şarjla yarım gün kesintisiz kullanabilen dizüstü bilgisayar HONOR MagicBook X 15 satışa çıktı.

HONOR MagicBook X 15'i satın almak için tıklayın!

HONOR'un yeni dizüstü bilgisayarı MagicBook X 15, hafifliği, inceliği ve modern şık tasarımıyla öne çıkıyor. Bu sayede hem öğrencilerin hem de evden çalışmanın arttığı bu dönemde profesyonel kullanıcıların her yere rahatça taşıyabileceği bir çözüm sunuyor.

HONOR MagicBook X 15, 10.5 saatlik batarya ömrüne sahip ve sadece 30 dakikalık şarjla yarım gün kullanım imkânı sunuyor. USB-C girişine sahip olan MagicBook X 15, 65 Watt'lık şarj adaptörü sayesinde sadece bir saatte yüzde 70 oranında şarj düzeyine ulaşabiliyor.

Göz sağlığını koruyan ekran

15,6 inç boyutunda Eye Comfort HONOR FullView ekran kullanan MagicBook X 15, canlı renkleri ve gerçekçi görselleriyle kullanıcıların ekrandaki her detayı yakalamalarına imkân sağlıyor. Sol ve sağda 5.3 mm’lik ince çerçeveyle çevrili yüzde 87'lik ekran-kasa oranına sahip olan bilgisayar, ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için Düşük Mavi Işık ve Titreşim Yapmayan Ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalarına sahip. HONOR MagicBook X 15, tüm bu özelliklerin yanı sıra DC ışık azaltma teknolojisi ile birlikte kullanıcıların göz sağlığını da koruyor.

HONOR MagicBook X 15, Intel Core i5-10210U işlemciyle birden fazla görevi aynı anda başarıyla tamamlayabiliyor. MagicBook X 15, 8 GB'lik RAM ve sahip olduğu 512 GB depolama alanıyla performansı destekliyor.

Dizüstü bilgisayar, yüksek yoğunluklu ve ince fan yapraklarıyla ısı dağıtımını yayıp, aşırı ısınma yapmadan akıcı bir soğutma performansı sergiliyor.



Şık, sağlam ve hafif tasarım

Çoklu ekranda çalışma özelliği sayesinde dosyalarınızı da kolaylıkla aktarabileceğiniz MagicBook X 15 modelini güç tuşundaki yerleşik parmak izi tarayıcısı sayesinde ise tek dokunuşla açabiliyorsunuz. MagicBook X 15 sadece 1.56 kg ağırlığa ve 16.9 mm'lik ince, şık ve hafif bir tasarıma sahip. Uzay Grisi renginde satışa çıkan HONOR MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazaları ve internet sitesi başta olmak üzere online satış kanallarında kullanıcıları bekliyor.

HONOR MagicBook X 15'i satın almak için tıklayın!