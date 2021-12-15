LEYLA DEMİR-EMRE KUNDA SKANDALI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

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@demirdenleyla kullanıcı adıyla tanınan influencer Leyla Demir ile ünlü futbolcu Emre Kunda arasındaki olaylar gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Depresyona girdiği için bir süredir gözlerden uzak olan Demir, yeni imajı ve “Korkak” isimli iddialı parçasıyla geçen hafta çok konuşuldu. Ünlü televizyoncu Kerem Aydın'a verdiği röportaj sırasında canlı yayında sarf ettiği, genç kızların özgürlüğüne yönelik sözleri ise toplum genelinde tartışmaların fitilini ateşledi. Konu siyasilerin bile gündemine taşındı.

Geçtiğimiz haftalarda her ikisi de aynı organizasyonda ödül alan ünlü influencer Leyla Demir ile Real Madrid'e imza atmak üzere olan futbolcu Emre Kunda, birlikte kutlama için dışarı çıkmışlar, sonrasında yaşananlar ise sosyal medya takipçilerinin ve basının da etkisiyle adeta bir skandala dönüşmüştü.

O gece Leyla Demir tarafından oyuna getirildiğini açıklayan Emre Kunda'ya, Demir'in yanıtı yine sosyal medya üzerinden çektiği video ile oldu. Yüzbinlerce internet kullanıcısı tarafından linç edilen Demir, Emre Kunda'nın kulüp avukatı tarafından tehdit edildiği anları sosyal medyada canlı yayınlamasıyla yeniden toplumun güvenini kazanmayı bildi.

Ancak hem dava sürecinin başlaması hem o geceye dair basına servis edilen video hem de Kunda'nın son maçı sırasında on binlerce taraftarların küfürlü tezahüratına maruz kalması sonucu, Demir bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ediyordu. Bu sırada sponsorluk aldığı çok sayıda markanın kendisiyle olan anlaşmaları birbiri ardına feshettiği de söylentiler arasındaydı.

Basından iş dünyasına, öğrenciden ev kadınına, toplumun her kesimini adeta taraftarı haline getiren olayda, Leyla Demir geri adım atmayacağını bir kez daha gösterdi. “Korkak” isimli bir şarkı yapan Demir, hem maviye boyadığı saçlarıyla hem de cesur sözleriyle yine olay yarattı. Bir hafta içerisinde 9 milyon kez paylaşılan şarkının ardından ünlü influencer usta televizyoncu Kerem Aydın'ın programına konuk oldu.

Canlı yayında genç kızların özgürce yaşamaları gerektiğini savunan Demir'in sözleri ve Aydın'ın köşeye sıkıştırmaları karşısında takındığı tavizsiz tavrı ve dik duruşuyla takipçilerinden büyük destek alan Leyla Demir, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkileri yine göğüslemek zorunda kaldı.

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