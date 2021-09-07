WorldFood İstanbul, Geniş Etkinlik Programı ile Sektör Profesyonellerini Buluşturuyor

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9-12 Eylül 2021 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan 29. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, kapsamlı etkinlik programıyla sektör ekonomisini derinlemesine ele alacak. Dört gün boyunca fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinlik programında; konferanslar, katılımcı sunumları, ünlü şeflerle ile fuar gezileri, mutfak şovları ve dijital yarışma ile sektörün üst düzey karar vericileri, departman direktörleri, ünlü şefler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek.

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Alım Heyeti Programı ile 200'den Fazla Davetli Satın Almacı Bu Yıl WorldFood İstanbul'da Olacak

WorldFood İstanbul, yarattığı iş hacmi sayesinde Türkiye ekonomisine, istihdamına ve ihracatına büyük katkılar sağlamaya bu yıl da devam edecek. Tarım ve gıda ürünlerinde Türkiye'nin yükselen ihracat rakamlarıyla doğru orantılı olarak WorldFood İstanbul; İHBİR ile olan güçlü iş birliği ve ihracatta oldukça etkin bir rol oynayan Alım Heyeti Programı çerçevesinde dünyanın farklı noktalarındaki 40 ülkeden gelen 200'den fazla uluslararası satın almacı ile 1.000'den fazla markayı buluşturacak. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA), Balkan ülkeleri, CIS ülkeleri, Güney & Kuzey Amerika ülkeleri, Güneydoğu Asya gibi önemli bölgelerden ağırlıklı olmak üzere 200’den fazla davetli satın almacı bu yıl WorldFood İstanbul kapsamında fuarda ağırlanacak.

Ayrıca WorldFood İstanbul; dünyanın birçok noktasından gelen uluslararası satın almacıyı, katılımcı firmalarla hem fiziken hem de Hyve Connect uygulaması sayesinde online platformda buluşturacak. Bu platform, akıllı telefon ve internet uygulaması üzerinden kullanıcı eşleştirme aracı ile katılımcıların hızlı ve etkili bir şekilde networking yapabilmeleri, doğru müşterilerle ve tedarikçilerle bağlantı kurabilmeleri ve etkinlik alanında ağlarını genişletebilmeleri için olanak sağlayacak. Böylelikle fuar süresince kurulan ilişkileri dijitalleştirerek sürdürülebilir bir hale getirecek.



Sektöre Yön Veren Konferanslar WorldFood İstanbul'da

Sektöre yön veren kurum ve kuruluşların iş birliğinde, sektör uzmanları ve influencerlar; trendler, teknolojik gelişmeler, yasal mevzuatlar ve ihracatı artırmak gibi konu başlıklarını yabancı yatırımcılar, yerel üreticiler, satın almacılar ve karar vericilere yönelik panellerinde mercek altına alıyor.

Keyo Digital, Fazla Gıda, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) ve Age Provocateur'ün destekleriyle gerçekleştirilecek konferans programı, sektöre dair tüm değişim, gelişim ve yenilikleri irdeleyecek, fuarda bulunacak girişimcilerin ve ziyaretçilerin kafalarındaki tüm sorulara cevap olacak.

Fuarın ikinci günü olan 10 Eylül 2021 Cuma günü Worldfood İstanbul Fuarı kapsamında Tüyap'ta gerçekleşecek, moderatörlüğünü Şef Özlem Mekik'in yapacağı, “Yeni Trend Beslenme Çeşitleri” başlıklı konferansın konukları arasında Şef Ceyda Baza, Günaydın Restoranları Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfaklar Koordinatörü Doğa Çiftçi ve EKS Mutfak Kurucusu Eyüp Kemal Sevinç yer alacak.

11 Eylül'deyse Temel İhtiyaç Derneği Genel Müdürü (TİDER) Nil Tibukoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Toprağı Yeniden Düşünmek ve Geri Kazanmak” panelinde Sosyal Girişimci ve Şef Ebru Baybara, Kibele Projekt Genel Müdürü Yusuf Kurt ile SRST Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yıldırım konuşmacı olarak yer alacaklar.

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Ünlü Şeflerle Özel Fuar Turu

Gastronomi Turizmi Derneği iş birliğinde gerçekleşecek Food Master's Class ile sektör profesyonelleri ünlü şefler eşliğinde, belirlenen tematik çerçeveye göre katılımcı stantlarını gezecekler ve etkileşimli bir fuar deneyimi yaşayacaklar.

Bu sene kapsamı daha da genişleyen Food Master Class'ta MasterChef Türkiye Jürisi Somer Sivrioğlu ile birlikte Şef Murat Bozok ve Şef Jale Balcı da yer alacak. “Gastronomi İhracatında Başroldeki Şefler, Özel Markalı Ürünlerin Peşinde!” temasıyla 10 Eylül Cuma günü gerçekleşecek etkinliğin açılışında GTD Başkanı Gürkan Boztepe moderatörlüğünde şeflerle bir panel oturumu düzenlenecek.

Panel sonunda ise sektör profesyonelleri, başarılı şefler eşliğinde fuar katılımcılarının stantlarını ziyaret ederken yürüyüş sırasında tematik sohbetler gerçekleştirip networklerini geliştirecek ve sektöre dair son bilgilere hakim olacaklar.



Worldfood Istanbul, Sektöre Damga Vuran Gıda Girişimcilerini Ağırlıyor

Age Provocateur iş birliğinde gerçekleştirilecek ve fuarla eş zamanlı olarak tekno girişimcileri ağırlayacak olan Food Tech Garage alanında; gıda girişimcileri, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, nesnelerin interneti ve yapay zeka tabanlı ürünlerini sektörle buluştururken, drone ve robot teknolojisi uygulamalarıyla işlerini, daha ileri seviye teknolojilerle nasıl dönüştürebileceklerine dair çözümler sunacaklar.



Saygın Mutfak Şefleri, Yeni Lezzet ve Tekniklerini Show Mutfağı Tarif Atölyelerinde Sergileyecek

Aşçılar Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek mutfak şovlarında yıldız şefler; yenilikçi ürünler ve yeni tekniklerle tarifler deneyerek, sağlıklı ve güvenilir ürünlere yönelik bilgi verecek ve mutfak tüyolarını paylaşacaklar.

WorldFood İstanbul'un Show Mutfağı ve Tarif Atölyeleri organizasyonları kapsamında, Aşçılar Derneği iş birliğinde Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması'nı kazanan şefler mutfakta hünerlerini sergileyecek ve ödüllü tabaklarını hazırlayacaklar.

2018 yılından bu yana World Gourmet Society partnerliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şefin En İyi Tabağı Yarışması kazananları “All Stars”da bir araya gelecek. Son 3 senenin şampiyon şefleri, kazanan tabaklarını canlı atölye çalışması ile hazırlayacaklar.

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Hem Panel Hem Mutfak Şovu: Gastronomi Mirasını Markalaştıran Şehir Olmak

Köklü bir gastronomik geçmişe sahip olan Balıkesir, tarihten gelen birikimini, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Ticaret Odası iş birliğiyle 9 Eylül Perşembe günü 14:30-15:15 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Gastronomi Mirasını Markalaştıran Şehir Olmak paneliyle günümüze taşıyacak. Her yöresiyle ayrı bir kültür ve geleneği yansıtan Balıkesir'in gıda çeşitliliğini kayıt altına almak, bu değerli mirası gelecek nesillere taşımak ve bu mirası markalaştırabilmek üzerine konuşmaların yapılacağı programda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, bölgenin gıda zenginliğinden ve “Türkiye'yi Doyuran Şehir Balıkesir” kampanyasından bahsedecek. Şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor ise keşfettiği lezzet durakları arasında Balıkesir'in öneminin altını çizerek mutfakta özel tariflerini sunacak.

WorldFood İstanbul, Sosyal Sorumluluk Bilinciyle Fayda Sağlayan İş Birliklerine İmza Atıyor

WorldFood Fuar Direktörü Semi Benbanaste, Hyve Fuarcılık'ın sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir kuruluş olduğunun altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Hyve Fuarcılık olarak gerçekleştirdiğimiz fuarların içinde sosyal fayda barındırmasını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda 15 yıldır katılımcılarımız adına TEMA'ya fidan bağışında bulunuyoruz. Bu uygulamamız ile katılımcılarımız için 15 yılda 25.000 adet fidan diktik. 2021 yılında da gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz tüm fuarlara katılan firmalarımız için aynı bağışı gerçekleştiriyoruz. Ek olarak WorldFood fuarımızda, gıda israfı ve yoksullukla mücadele kapsamında gıda bankacılığı sistemini Türkiye'de yaygınlaştırarak gelişmesini sağlayan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) ile iş birliği yapıyoruz. TİDER; Türkiye'nin 7 bölgesinde, 32 ilde desteklediği 57 gıda bankası aracılığıyla yoksulluk sınırı altında yaşayan insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlıyor. İhtiyaç fazlası, satılabilir olmayan ve diğer herhangi bir şekilde bağışlanmış ve/veya satın alınmış gıda, hijyen, temizlik ürünleri, kıyafet ve yakacak ürünlerini topluyor ve bu ürünleri düşük gelirli kişilere/ailelere ve/veya ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Gıda bankalarından yararlananlara, satın alma gücüne sahip olan kişilerin, bir marketin raflarından satın aldıklarıyla aynı ölçüde iyi olan ürünleri dağıtıyor. Biz de; fuarımıza tanıtım ve teşhir için getirilen gıda ve hijyen/temizlik ürünlerini fuar sonunda bağışlayarak bu ürünlerin ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşılmasına, bu sayede TİDER'in 11 yıldır devam ettirdiği ‘israfın engellenmesi' ve ‘açlıkla mücadele' misyonuna Hyve Group olarak destek olacağız.”

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