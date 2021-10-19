Bakan Varank: ‘Daha ucuza aynısını dışarıdan alıyoruz’ kolaycılığına kaçan bürokratlara artık yer yok

Ford Otosan, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 milyon avro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen 'Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanını' Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Tanıtıma katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "'Ne gerek var, zaten daha ucuza aynısını dışarıdan alıyoruz' kolaycılığına kaçan bürokratlara da artık yer yok" dedi.

Kemal ATLAN

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Ford Otosan, tarafından 58 milyon avro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen ‘Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı'nın tanıtımı Eskişehir İnönü ilçesindeki Ford Otosan Fabrikasında yapıldı.

Ağır ticari araç segmentinde Türkiye'de ilk kez sıfırdan geliştirilip, üretilen yerli şanzımanın tanıtım toplantısı ve lansman törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AKP Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Metal İş Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ile Ford Otosan çalışanları katıldı.

FARKLI VE ZORLU KOŞULLARDA TEST EDİLDİ

58 milyon avro yatırım ve TÜBİTAK’ın 13,5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman sayesinde Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks'ın Eskişehir'de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranı yüzde 90'lara ulaşacak.

230 mühendisin, 5 yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı Türkiye’nin ilk ve tek yerli şanzımanı, 1 milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı ve zorlu koşullarda test edildi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şöyle konuştu:

* Ford Otosan olarak, 60 yılı aşan yolculuğumuzda bugün, mühendislik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge gücümüz sayesinde Türkiye'de ürettiğimiz araçları dünyanın farklı noktalarına ihraç ederken, Türk mühendislerinin emekleri ile geliştirdiğimiz araçlarımız bizleri gururlandırıyor. Bu başarılarımız elbette tesadüf değil.

* Bugün yaşadığımız gururun arkasında yıllardır süregelen Ar-Ge çalışmalarımız ve dev bir mühendislik ekibi var. Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı ile ağır ticaride araçlarımızın yerlilik oranını yüzde 90'ın üzerine çıkaracak, markamızın ve ülkemizin uluslararası arenadaki rekabetçiliğine büyük katkı sağlayacağız.

“328 BİN ARAÇ ÜRETMEYE BAŞLADIK”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, 1997 yılında 3400 kişi çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün geldiğimiz noktada 13.328 emektarımız var… Planlarımız arzu ettiğimiz gibi ilerlerse bu rakamlar 15-16 bine çok yakında çıkacak. 43 bin araç üretiyorduk, 2020 yılını tamamladığımızda 328 bin araç ürettik. Ciromuz 1997'de 850 milyon dolar iken, bugün çok şükür 7 milyar dolara ulaştı.

* İhracat rakamları da çok çarpıcı. Yüzlerle ifade ettiğimiz ihracat adetleri, bugün 200.000'leri geçti. Parasal olarak bakacak olursak; o dönem 16 milyon dolar olan ihracatımız bugün 5 milyar dolar civarında. Bununla da bitmedi.

* 2009 yılında, otomotivin anavatanı olarak tarif ettiğimiz Amerika'ya ihracat yapan ilk Türk otomotiv şirketi olduk. Söz konusu araç modelinde Amerika'ya 200 bin araç ihraç ettik. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye otomotiv üretiminin yüzde 25'ini Ford Otosan gerçekleştiriyor.

* Türkiye'nin son 6 senedir ihracat şampiyonu olan Ford Otosan'ın, son 10 yıldır da ihracat şampiyonları arasında ama 6 senedir 1. sırada, büyüme ivmesinin ve iradesinin daha da güçleneceğine inanıyor, bunun için de yatırım ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

“EN BÜYÜK EKSİKLİK İNOVASYON”

“Bugün ülkemizin küresel rekabetteki en büyük eksikliğinin sanayi ve teknoloji yatırımları, inovasyon olduğunu ve bunun için de çok çalışıldığını biliyoruz” diyen Koç, sanayi konusunun çok önemli bir alan olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

* Ford'un hafif ve orta ticari araçta olduğu gibi bugün Avrupa'da Ford markası taşıyan ticari araçların yüzde 90'ı kadarı Türkiye'de üretiliyor. Bunun gibi kamyon işinde de bize ve Türkiye'ye duyduğu güven ile Ford Trucks markasının global çapta temsil edilmesi konusunda Ford Otosan'a biçilen rol ne mutlu ki her geçen gün büyüyerek artıyor.

* Giderek büyüyen üretim gücü, mühendislik bilgi birikimi ile Ford Trucks, ülkemizin ağır ticari araç üretiminde küresel oyuncular arasına girmesine olanak sağladı. Bunun en güzel örneği olan F-MAX olarak adlandırdığımız kamyonumuz. F-MAX ağır ticari araç üretim yolculuğumuzda kilometre taşı niteliğinde bir öneme sahip.

* İçerisinde bulunduğumuz Eskişehir fabrikamızda ürettiğimiz ve Ford Otosan mühendisleri tarafından geliştirilen F-MAX kamyonumuz daha ilk yıllarında, 2019 yılında ‘Uluslararası Yılın Kamyonu' seçildi. An itibarıyla başta Avrupa olmak üzere, 40'ı aşkın ülkeye Eskişehir'de üretilen ağır ticari araçlarımızı ihraç ediyoruz.

* F-MAX'in dünya çapındaki bu başarısının ardından bugün de, üst düzey mühendislik başarısı olan ‘Türkiye'nin İlk ve Tek Yerli Şanzımanı'nı sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Bakanım sordu, ‘Başka Türkiye'de üreten yok mu' diye. Fikri mülkiyet hakları bizde olan, tamamen yerli mühendisler, yerli know-how ile üretilmiş olan başka şanzıman yok.

“VİTES YÜKSELTEREK YOLUNA DEVAM EDİYOR”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank törende yaptığı konuşmada, son 6 yıldır ihracat şampiyonu olan Ford Otosan'ın, Türkiye'nin bugününe ve yarınına yatırım yapmayı sürdürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

* Ford Otosan, pandemiye rağmen hız kesmeden hatta vites yükselterek yoluna devam ediyor. TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen Ecotorq motorundan sonra, şimdi de 58 milyon avro yatırım ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen yerli şanzıman yeni gururumuz oldu.

* Bakınız son 19 yılda Ford Otosan'a ar-ge çalışmaları sebebiyle güncel rakamlarla yaklaşık 1,6 milyar liralık destek sağladık. Şanzıman projesi özelinde de kendilerine takribi 15 milyon lira destek aktardık. Ayrıca bu modern fabrikanın şanzıman üretimini gerçekleştirebilmesi amacıyla 900 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenledik.

* İnşallah şanzıman üretimi ile birlikte Ford Otosan; motor, aks ve şanzımanın üçünü de kendi geliştirebilen sayılı küresel kamyon üreticilerinden biri haline gelecek. Ayrıca şanzıman yatırımıyla Türkiye'nin küresel pazarlardaki rekabetçi gücüne büyük katkı sunacak.

“ARAÇ SATIŞLARI BÜYÜK ORANLARDA DÜŞTÜ”

İki yıldır devam eden salgının, dünyadaki yerleşik düzeni alt üst ettiğini ifade eden Varank, şunları söyledi:

* Küresel zincirlerin kopmasına neden olarak tüm ekonomileri derinden sarstı. Ve maalesef otomotiv sektörü de pandemiden nasibini alan sektörler arasındaki yerini aldı. Bilhassa binek araç satışları dünyada büyük darbe yedi.

* Araç satışları Çin'de, ABD'de ve Avrupa'da büyük oranlarda düştü. Hamdolsun ülkemizde aldığımız önlemlerin de etkisiyle biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Ülkemizde otomobil ve hafif ticari araç satışları 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61,3 oranında arttı. Tabi esas önemli olan husus bu artışın sürekliliğinin sağlanabilmesidir. Malumunuz otomotiv endüstrisi ülkemizin sürükleyici sektörlerinden bir tanesi. İleri geri bağlantıları sayesinde diğer sektörler üzerinde büyük bir etkiye sahip.

* Yarattığı katma değer, istihdam ve ihracat, ekonomiyi derinden etkiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu etkinin bilincinde önemli adımlar atıyor, Endüstrideki değişim rüzgarlarını iyi okuyarak, Türkiye'yi takip eden değil takip edilen bir ülke yapmak için sektörle dirsek teması halinde politikalarımızı sürekli güncelliyoruz.

“KOLAYCILIĞA KAÇAN BÜROKRATLARA ARTIK YER YOK”

Bakan Varank konuşmasında eskinin ‘biz yapamayız, dışarıdan hazır alalım' diyen siyasetçilerinin Türkiye'sinin artık olmadığını ‘Ne gerek var, zaten daha ucuza aynısını dışarıdan alıyoruz' kolaycılığına kaçan bürokratlara da artık yer olmadığını ifade etti. Varank, şunları söyledi:

* Aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında milli sanayi ve teknolojiyi haykıran bir Türkiye var. ‘Daha pahalıya mâl olabilir ama biz yine de yerlisini geliştirelim' diyen siyasetçiler, bürokratlar ve girişimciler var. İşte bu irade sayesinde bugün milli ve yerli elektrikli otomobilimizi 2022 yılının sonunda banttan indirecek seviyeye ulaştık.

* Bildiğiniz gibi küresel iklim değişikliği sebebiyle dünyada fosil yakıtları hızla terk eden bir yaklaşım söz konusu. Ülkeler yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Bu noktada da Türkiye, gündemi takip eden değil, tayin eden ülke olarak pozisyon almış durumda.

* Birçok ülke acaba zamanı mı diye düşünürken, biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde süratle harekete geçerek doğuştan elektrikli otomobile yatırım yaptık. Tıpkı insansız hava araçlarında olduğu gibi burada da tam zamanında doğru teknolojiyle buluşacağız.

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE’Yİ ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA ÜSTLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK”

Elektrikli araçların ihtiyaç duyacağı altyapılar konusunda da gerekli adımları attıklarını belirten Varank konuşmasında şunları söyledi:

* Halihazırda ilgili bakanlıklarla birlikte özellikle şarj istasyonları konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca batarya teknolojilerinin, elektrikli araçlar için ne ifade ettiğinin de gayet bilincindeyiz. Bu hususta batarya, modül, paketleme ve hücre yatırımlarına ağırlık veriyoruz.

* TÜBİTAK destekleriyle otomotiv sektöründe malzeme teknolojileri, gömülü sistemler, elektrikli ve hibrit araç teknolojileri ile alternatif yakıtlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriliyoruz. Yine Ford Otosan'ın Kocaeli Gölcük'te gerçekleştireceği yaklaşık 20 milyar liralık yeni nesil ticari araç ve batarya imalatı yatırımı ülkemizdeki elektrifikasyon dönüşümüne büyük katkı sağlayacak. Hedefimiz Türkiye'yi Avrupa'nın elektrikli araç ve batarya üslerinden biri yapmak.

* Şüphesiz bu kararlılık, Türkiye'nin insansız hava araçlarında olduğu gibi elektrikli araçlarda da dünyada parmakla gösterilen ülkeler arasına girmesini sağlayacaktır. Bazıları dar bakış açılarıyla eğlenedursun, ben de durmaksızın söylemeye devam edeceğim.

* Türkiye sadece elektrikli araçlarda değil uçan araçlarda da liderliğe oynama noktasında kararlıdır. Şimdiden geleceğin teknolojilerine yatırım yapmak bir tercih değil bir zorunluluktur. İnşallah gümbür gümbür gelen gençlerimizle bunu da başaracağımıza yürekten inanıyoruz.

KAMYONUN TEST SÜRÜŞÜNÜ YAPTI

Tören sonunda Koç, Bakan Varank'a ürettikleri şanzımanın plaket şeklinde yapılmış maketini hediye etti. Daha sonra bakan Varank, yanında Ali Koç ile birlikte tören alanındaki Ford kamyonun direksiyonuna geçerek test sürüşünü gerçekleştirdi.