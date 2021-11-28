Bir teknoloji şirketi daha elektrikli otomobil işine giriyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araç üretimi için Pekin'de fabrika kurmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Çinli akıllı telefon devi Xiaomi Corp, elektrikli araç birimi için Pekin’de yılda 300 bin araç üretebilecek bir tesis kurmaya hazırlanıyor.

Hükümet destekli ekonomik kalkınma ajansı, resmi WeChat hesabından dün yaptığı açıklamada, tesisin iki aşamada inşa edileceğini duyurdu.

Ajans, Xiaomi’nin otomobil biriminin genel merkezi ile Pekin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi’ndeki satış ve araştırma ofislerinin de kurulacağını söyledi. Ajans ayrıca, Xiaomi’nin 2024’te tesisin seri üretime başlanmasının hedeflendiğini belirtti.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Mart ayında Xiaomi, 10 yıl boyunca yeni elektrikli otomobil bölümüne 10 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt edeceğini söyledi.

Şirket şuan, akıllı telefon sektörü için yurt içi büyümesini teşvik etmek amacıyla binlerce mağaza açıyor. Bu mağazaların daha sonra elektrikli araç satışı için de kullanılması planlanıyor.