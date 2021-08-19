Çip krizi Toyota’yı da vurdu: Küresel üretim yüzde 40 düşecek

Dünya genelinde yaşanan çip üretimindeki sıkıntının Toyota'nın üretimini de azaltacağı belirtildi. Şirket, eylül ayında 900 binin biraz altında olarak belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500 bine düşürdü.

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Japonya’nın en büyük ekonomi gazetelerinden Nikkei, Toyota Motor Corp’un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını yazdı.

Toyota, 2011 Fukushima depreminin ardından yenilenen iş sürekliliği planı sayesinde daha büyük çip stoku bulundurarak, salgın hastalık boyunca rakiplerinden daha iyi performans sergiledi.

Ancak Asya’daki COVID-19 vakalarında yeniden artış, yarı iletken arzının talebe yetişememesinden kaynaklanan tedarik sıkıntılarını artırdı.

ÜRETİM HEDEFİ 500 BİNE DÜŞTÜ

Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi olarak belirtilen Toyota’nın hisseleri, haberin etkisiyle yüzde 4.4 ekside kapanarak Aralık 2018’den bu yana en büyük günlük düşüşü kaydetti ve Nikkei endeksini yedi ayın en düşük seviyesine çekti.

Habere göre Toyota, Eylül ayında 900 binin biraz altında olarak belirlediği araç üretim hedefini yaklaşık 500 bine düşürdü.

Şirket temsilcisi, haberde yer alan bilgileri teyit etmeye çalıştığını ifade etti.

Toyota, bu ay gelişmekte olan ekonomilerdeki yeni Covid-19 vakaları, yarı iletken sıkıntısı ve yükselen malzeme fiyatları nedeniyle öngörülemeyen bir ortamla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Buna rağmen, Toyota Mart ayında sona erecek 12 aylık dönemde dünya genelinde 8.7 milyon otomobil satma tahminini sürdürdü.

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