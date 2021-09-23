Çip krizinin maliyetinin yıl sonuna kadar 210 milyar dolar olması bekleniyor

Otomotiv endüstrisinin karşı karşıya olduğu çip krizinin şirketlere maliyeti artıyor. Son tahminlere göre krizin endüstriye maliyeti 2021 sonuna kadar 210 milyar dolar olarak tahmin edildi.

Sozcu.com.tr

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Çip kıtlığının otomotiv endüstrisine maliyeti giderek artıyor.

Dünyadaki büyük otomotiv firmalarıyla da çalışan danışmanlık şirketi AlixPartners’ın son tahminine göre çip kıtlığının maliyeti yüzde 90’dan fazla arttı. Küresel çip eksikliğinin otomobil üreticilerinin 2021 gelirine toplam maliyeti 210 milyar dolar olarak tahmin edildi.

ZARAR TAHMİNLERİ ARTIYOR

Bu tahmin, AlixPartners’ın bu yıl kıtlığın mali etkisi hakkında yayınladığı üçüncü rapor oldu. Ocak ayındaki ilk tahmin 61 milyar dolar ve Mayıs ayındaki ikinci tahmin 110 milyar dolardı. Son 210 milyar dolarlık tahmin ise krizin boyutlarını ortaya koydu.

Son tahmine göre küresel otomobil üreticileri bu yıl çip krizi nedeniyle 7,7 milyon daha az araç üretecek. Bu rakam firmanın önceki tahminindeki 3,9 milyon rakamının neredeyse iki katı.

BEKLEME SÜRESİ 21 HAFTAYA ÇIKTI

Çip kıtlığı yaşayan şirketlerin çip siparişlerini tamamlamak için geçen bekleme süreleri Ağustos ayında 21 haftaya uzadı. Bu da otomobil üretimini sekteye uğratan ve elektronik endüstrisindeki büyümeyi engelleyen kıtlıkların daha da kötüleştiğini gösteriyor.

Bloomberg’in aktardığına göre, konu ile ilgili konuşan AlixPartners’ın CEO’su Dan Hearsch, “İleride, satışlar zarar görecek. Satışlar, elde yeterli envanter olduğu için zarar görmemişti. Artık o durumda değiliz” dedi. Hearsch ayrıca, arzın çok kısıtlı olduğunu, bazı bayilerin galerinde sergileyecek bir şeyleri olması için araba kiralamaya başvurduğunu belirtti.

Cox Automotive’e göre, bayilerdeki envanter azaldıkça araba fiyatları fırladı ve ABD’de Ağustos ayında 43 bin 355 dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

ÇİP KRİZİ NEDİR?

Çipler, yarı iletken maddeler ile tasarlanmış metal bir levha üzerine yerleştirilen elektronik devreler olarak tanımlanabilir. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor.

2020 yılında başlayan corona virüsü salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında küresel bir kıtlığı beraberinde getirdi.

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