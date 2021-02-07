İkinci elde satışlar durma noktasına geldi

2019 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisiyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş buna bağlı olarak vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti.

Artan taleple fiyatları ikiye üçe katlanan araçlar, özellikle son dönemde banka faizlerinin yükselmesiyle satışı durma noktasına geldi. Fiyatların düştüğünü söyleyen galericiler, düşmeye rağmen satışlarının olmadığını ifade etti. Galericiler daha önce günde sattıkları araçları şuan 2 ayda satamadıklarının altını çiziyor.

“DAHA ÖNCE GÜNDE SATTIĞIMIZI ŞİMDİ 2 AYDA SATAMIYORUZ”

Nurdağı'nda galeri sektöründe ticaret yapan Ali Koyuncu, “Şu anda alım satım tamamen durdu. Daha önce günlük 1-2 tane araç satıyorduk, şu an 2 ayda 1-2 tane satamıyoruz. San 6 aydır sektör durma noktasındadır. Özellikle banka faizlerinin yükselmesi sektörü etkiledi. Faiz oranları düşerse piyasa canlanır. Araç fiyatlarında biraz düşme olmasına rağmen satış çok az. Araç fiyatlarının çok düşmesini beklemiyoruz. Türkiye'de yukarı çıkan kolay kolay aşağıya inmiyor” dedi.

“3 GÜNDE 17 ARAÇ SATARDIK ŞİMDİ 6 AYDA BUNU SATAMIYORUZ”

İkinci el otomobil ve ticari araç satıcısı galerici Turgay Gümüş ise, “İşlerimiz 6 aydır durgun. Okullar kapalı olduğu için ticari araçlarımızı satamıyoruz. Daha önce 3 günde 17 tane araç satıyorduk, şu an 6 aydır araçlarımız elimizde kaldı. Genelde öğrenci servisi satıyorduk. Hepsi okullar kapalı olduğu için elimizde kaldı. Birçok galerici dükkanını kapattı. Durumu olmayanlar kirasını ödeyemedi kapatmak zorunda kaldı. Fiyatlar da eskisi gibi değil düştü” diye konuştu. (İHA)

