Otomotiv üretimi ilk 8 ayda yüzde 14 arttı

OSD verilerine göre, 2021 Ocak-Ağustos aralığında otomotiv üretimi yıllık bazda yüzde 14 artarak 814 bin 520 adede; otomobil üretimi ise yüzde 6 artarak 511 bin 766 adede yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) verilerine göre, 2021’in ilk sekiz ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 814 bin 520 adede; otomobil üretimi ise yüzde 6 artarak 511 bin 766 adede yükseldi.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretimin 850 bin 811 adede ulaştığı ifade edildi.

EN ÇOK ARTIŞ AĞIR TİCARİ ARAÇTA

2021 Ocak-Ağustos döneminde ticari araç üretiminin de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttığı belirtildi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 50 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 32 arttı.

Yılın ilk sekiz ayında, toplam ticari araç üretimi 302 bin 754 adet olarak gerçekleşti. Pazara bakıldığında ise, ocak-ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ticari araç pazarı yüzde 34, hafif ticari araç pazarı yüzde 28 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 79 arttı.

OTOMOBİL İHRACATINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

OSD’den yapılan yazılı açıklamada, 2021 Ocak-Ağustos aralığında otomotiv ihracatının ise adet bazında yüzde 14 artarak 595 bin 425 adet olduğu, otomobil ihracatının da yüzde 2 artarak 365 bin 704 adet olduğu kaydedildi.

Bu dönemde, toplam pazar geçen yıla göre yüzde 26 artarak 522 bin 244 adet düzeyinde gerçekleşirken, otomobil pazarı yüzde 23 oranında arttı ve 391 bin 392 adet oldu.

İlginizi Çekebilir Otomotiv pazarı yüzde 5 küçüldü