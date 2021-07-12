Otomotivciler ÖTV indiriminden umutsuz

Sıfır araç fiyatlarındaki pahalılık, otomotivcilerin ana gündemlerinden birini oluşturuyor. Ağır vergi yükü altında ezilen otomotiv sektörü, döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle araç fiyatlarının artmasından rahatsız. En son 2017 yılında 1 milyon adetlik iç pazar hacmine ulaşan sektör, 4 yıldır bu seviyenin gerisinde kalıyor. Elektrifikasyon dönüşümünün hızla yaşandığı otomotivde, sektör temsilcileri hem bu dönüşümün gerisinde kalmamak hem de satışları artırmak için vergi indirimi yapılması gerektiğinin önemine işaret ediyorlar.

ETKİLERİ CİDDİ

Sektörün volatiliteden oldukça fazla etkilendiğini söyleyen Lexus Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, bu nedenle bir ay sonra araç fiyatlarının ne olacağını tahmin edemediklerini belirtti. Vergi konusunun otomotiv sektöründeki etkilerinin ciddi boyutta olduğunu vurgulayan Bozkurt, ÖTV indirimi istediklerini ancak bunun ufukta pek görünmediğini söyledi. Bozkurt, “Vergi indirimi elbette istiyoruz ama olacağına inanmıyoruz. Yeter ki, üzerine artış da olmasın” dedi.

TAKSİT ETKİSİNİ BEKLİYORUZ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı taksit sayısının düşürülmesi kararının etkilerini yakında göreceklerini de kaydeden Bozkurt, kredi ile araç satışlarının segmentine göre farklılık gösterdiğini aktadı. Bozkurt, premium segmentinde ağırlıklı olarak nakit alışveriş olduğunu ama genel olarak satışlarda kredi ve peşin oranının yüzde 50-50 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Dizelin sonunu gördü, tüm modelleri hibrit yaptı

Premium sınıfında yer alan Lexus markasının LC 500 Convertible modelinin Türkiye'de satışının başlayacağını açıklayan Ali Haydar Bozkurt, bu sınıfta tüm modelleri hibrit olan tek marka olduğunu kaydetti. Dizelin ve 1.6 cc motorun ağırlıkta olduğu premium sınıfında bu adımı attıklarına dikkat çeken Bozkurt, yakında dizelin sonunun geleceğini gördüklerini ve hibrite daha hızlı yöneldiklerini aktardı. Bozkurt, 5 yıl önce premium segmentin önemli oyuncularından birisi olan Lexus markasını “Lüksün yeni tanımı” motto'suyla Türkiye'ye kazandırdıklarını belirtti.